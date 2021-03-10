Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины заработала больше, чем на нее потратили

10.03.2021, 17:32, Новости дня

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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по состоянию на март обеспечила поступления средств в бюджет, которые превысили расходы на ее содержание. Об этом 10 марта сообщал КРАИЛ на своей странице в Facebook.

По данным комиссии, за четыре лицензии на онлайн-казино и одну лицензию на букмекерскую деятельность Украина получила 201,6 млн грн. Бюджет ведомства на 2021 год составил 115,9 млн грн, говорится в сообщении.

“Комиссия не прекращает рассматривать заявления и способствует дальнейшему привлечению средств”, – отметили в заявлении.

https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/164518162165999

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания “Спейсикс”, которая является владельцем товарного знака “Космолот”. За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании “Фьорст элемент”, “Геймдев” и “Париматч”. Отдельно компания “Париматч” заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал, что штат сотрудников состоит из 230 человек, в том числе из председателя и шести членов комиссии.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

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