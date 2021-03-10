 

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины заработала больше, чем на нее потратили

10.03.2021, 17:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по состоянию на март обеспечила поступления средств в бюджет, которые превысили расходы на ее содержание. Об этом 10 марта сообщал КРАИЛ на своей странице в Facebook.

По данным комиссии, за четыре лицензии на онлайн-казино и одну лицензию на букмекерскую деятельность Украина получила 201,6 млн грн. Бюджет ведомства на 2021 год составил 115,9 млн грн, говорится в сообщении.

“Комиссия не прекращает рассматривать заявления и способствует дальнейшему привлечению средств”, – отметили в заявлении.

https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/164518162165999

3 февраля в Украине выдали первую лицензию на ведение игорного бизнеса, ее получила компания “Спейсикс”, которая является владельцем товарного знака “Космолот”. За лицензии на онлайн-казино заплатили также компании “Фьорст элемент”, “Геймдев” и “Париматч”. Отдельно компания “Париматч” заплатила деньги за лицензию на букмекерскую деятельность, сообщалось в реестре комиссии.

23 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине. Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщал, что штат сотрудников состоит из 230 человек, в том числе из председателя и шести членов комиссии.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. В пояснительной записке к законопроекту №2285-д сказано (.docx), что его целью является создание современной и эффективной нормативно-правовой базы для организации и проведения азартных игр в Украине. Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Украинский премьер потребовал от Брюсселя новых санкций против России

21.07 / Россия пыталась повлиять на результаты референдума об отделении Шотландии – доклад британских депутатов

10.09 / Разработчик раскрыл способ получения 100% эффекта от «Спутник-V»

11.07 / Politico – Белый дом нашёл кандидата на «многострадальный» пост советника по России в Совете нацбезопасности США

08.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

18.07 / В РФ подтвердили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

16.09 / Президент Австрии указал Зеленскому на отсутствие связи между Навальным и «Северным потоком – 2»

03.11 / В Париже задержали мужчину с мачете

16.12 / Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России

22.02 / Великобритания приостановила полеты Boeing 777 с двигателями PW 4000

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска