 

“Не было ни единого раза, чтобы кто-то кого-то насиловал”. Ведущий “Холостяка” рассказал о сексе на проекте

10.03.2021, 17:32, Новости дня
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Ведущий шоу “Холостяк” на СТБ Григорий Решетник выразил надежду, что во время съемок шоу у главного героя был секс с участницами проекта. Об этом он рассказал Александре Кучеренко – ведущей передачи “33 за 3”, которая 10 марта вышла в эфире канала ICTV.

“Это романтическое шоу и у двоих влюбленных людей обязательно должна быть тактильная связь”, – заявил ведущий.

Отвечая на вопрос Кучеренко, считает ли он допустимыми сексуальные контакты главного героя сразу с несколькими участницами, Решетник подчеркнул, что все происходит добровольно.

“У нас все по соглашению сторон. Не было ни единого раза, чтобы кто-то кого-то насиловал, не приведи Господи”, – подытожил он. 

Решетник является бессменным ведущим “Холостяка”, начиная с первого сезона, премьера которого состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. 

Героем нового сезона шоу стал 31-летний харьковский предприниматель Михаил Заливако. Премьера шоу состоялась 5 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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