Верещук: Белому дому рекомендуют увеличить помощь Украине, дать нам статус главного союзника США вне НАТО и блокировать “Северный поток – 2”. Все вполне достижимо
10.03.2021, 17:32,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
На прошлой неделе влиятельный американский мозговой центр Atlantic Council выдал рекомендации Белому дому по Украине.
Все четко сформулировано. Среди рекомендаций я бы выделила три ключевых:
увеличить американскую военную помощь Украине в два раза – до $500 млн в год;
предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО (major non-NATO ally)
продолжить блокирование строительства “Северного потока – 2”.
Все три задачи вполне достижимы. Именно на них должны сфокусировать наши усилия в отношениях с США.
Источник: Ірина Верещук / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет