Верещук: Белому дому рекомендуют увеличить помощь Украине, дать нам статус главного союзника США вне НАТО и блокировать “Северный поток – 2”. Все вполне достижимо

10.03.2021, 17:32, Новости дня

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На прошлой неделе влиятельный американский мозговой центр Atlantic Council выдал рекомендации Белому дому по Украине.

Все четко сформулировано. Среди рекомендаций я бы выделила три ключевых:

увеличить американскую военную помощь Украине в два раза – до $500 млн в год;

предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО (major non-NATO ally)

продолжить блокирование строительства “Северного потока – 2”.

Все три задачи вполне достижимы. Именно на них должны сфокусировать наши усилия в отношениях с США.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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