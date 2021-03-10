Кабмин выделил денежную помощь семьям военных, погибших в АТО

10.03.2021, 17:32, Новости дня

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Кабинет Министров Украины выделил 16 млн 506 тыс. гривен денежной помощи семьям погибших и военным, которые получили инвалидность во время антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Такое решение министры приняли на заседании 10 марта, сообщила пресс-служба правительства.

“Из резервного фонда государственного бюджета выделено 16 млн 506 тыс. гривен семьям пяти человек, погибших во время боевых действий. Помощь предусмотрена для 21 военного, которые получили инвалидность. Решение правительства дает возможность частично компенсировать материальный и моральный ущерб защитникам Украины и членам их семей.”, – рассказали в Кабмине.

По информации ZN.UA, члены семей пяти погибших военных получат помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели. Получившим ранения военным в зависимости от группы инвалидности выплатят от 250 до 400 прожиточных минимумов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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