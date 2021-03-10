В Белом доме подтвердили, что собака Байдена укусила человека

10.03.2021, 17:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкая овчарка президента США Джо Байдена Мейджор 8 марта нанесла незнакомому человеку легкую травму. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет пресс-служба.

Травма была обработана, пострадавший не нуждается в дальнейшем лечении. Псаки не уточнила, кого укусила собака.

“Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще акклиматизируются и привыкают к новому окружению и новым людям”, – отметила Псаки.

По ее словам, собаки находятся у друзей Байденов в штате Делавэр, их отвезли туда на время поездки первой леди Джилл Байден на военные базы. Псаки уточнила, что собаки скоро вернутся в Белый дом.

CNN 8 марта со ссылкой на информированные источники сообщил, что одна из двух немецких овчарок Байдена укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. После этого Мейджора и вторую собаку – Чемпа – решили вернуть в дом семьи Байдена в штате Делавэр.

Мейджора и Чемпа перевезли в Белый дом 24 января. У домашних животных Байденов есть собственный “Овальный лапбинет” в Twitter, Instagram и TikTok.

—