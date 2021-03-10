Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского

10.03.2021, 17:30, Разное

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак накануне рассказал о доработке стратегии по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Представитель лидера отметил, что план был предложен Францией и Германией, и теперь ждет одобрения России.

Замглавы Института стран СНГ признался, что ничего не слышал об этом проекте: Париж и Берлин не говорили о нем публично. Эксперт допустил, что заявление о плане – это часть внутриполитической кампании главы Украины Владимира Зеленского.

Специалист уверен: слова лидера Незалежной рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Вместе с этим Зеленский ставит в неудобное положение коллег из других стран, которые ничего не знают о стратегии по решению конфликта в Донбассе.

“Это фантазия Зеленского”, – подчеркнул он.

Жарихин сообщил, что все меньше украинцев поддерживают президента из-за того, что его обещание решить конфликт на юго-востоке страны так и не было выполнено. Вероятно, таким нечестным образом Владимир Зеленский хочет поднять свой рейтинг.

Отметим, что в Кремле уже отреагировали на данные о доработанном плане Киева. В разговоре с РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании такого проекта.