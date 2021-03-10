 

Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко

10.03.2021, 17:30, Разное
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В начале марта агентство Reuters опубликовало материал о росте госдолга разных стран мира. Аналитик Патрик Карран перечислил страны, где экономическая ситуация вызывает особое беспокойство. В список попали Белоруссия, Ямайка, Эфиопия, Тунис, Лаос, Бахрейн, Эквадор, Шри-Ланка и Оман.

Эксперт описал экономику в перечисленных странах как “хрупкую”. По мнению Каррана, перечисленные государства имеют большие трудности с погашением кредитов и займов. Кроме того, эксперт обратил внимание, что в этих странах наблюдаются низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

По данным портала Ej.by, непростая ситуация в Белоруссии – это “результат политики главы республики Александра Лукашенко”. Страна оказалась фактически на грани дефолта. Аналитики утверждают, что нахождение Батьки у власти приведет к скорому краху экономики.

Напомним, обстановка в республике обострилась в начале августа 2020 года. В крупных городах состоялись митинги против Лукашенко. Президента обвинили в фальсификации выборов. Политик в свою очередь заявил, что прошедшее голосование было честным и справедливым.

На сторону протестующих встал Евросоюз. Против официальных лиц и компаний республики были введены санкции. Западные лидеры призвали Александра Лукашенко выполнить требование оппозиции и покинуть пост. В противном случаев страну ждут новые ограничения.



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