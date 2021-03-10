Евгения Лютая призналась, почему не вышла замуж за Антона Макарского

10.03.2021, 17:28, Разное

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Гостьей программы «Судьба человека» стала звезда сериала «Склифосовский» Евгения Лютая. Актриса пояснила Борису Корчевникову, почему она не вышла замуж за своего коллегу Антона Макарского, будучи студенткой Щукинского училища.

Исполнительница роли доктора Ханиной трижды пыталась построить свое личное счастье, хотя еще в студенческие годы могла стать супругой звезды сериала «Бедная Настя». По словам Евгении Лютой, у них была прекрасная история любви. Они даже ездили к ее родителям в Уфу за благословением, так как хотели связать себя узами брака. Однако этого не случилось, а Антон Макарский считал, что возлюбленная его бросила. По словам актрисы, ей просто пришло осознание того, что рано выходить замуж, так как их жизнь и карьера только начинаются. В результате она продолжила учебу, а он начал активно работать. Евгения Лютая убеждена, что они вовремя расстались, так как оба эмоциональные люди, поэтому при ссорах у них бы «летели искры». Даже после разрыва Антон Макарский опекал ее и стал для артистки «хорошим ориентиром в жизни».

Также звезда сериала «Склифосовский» пояснила о первом супруге кинорежиссере Алексее Быстрицком. Она призналась Борису Корчевникову, что не всегда понимала мужа и его намерения. Их отношения начали портиться сразу после свадьбы и со временем «сошли на нет». Быстрицкий заявлял, что не видит Лютую в своих будущих картинах, чем обижал ее. Брак закончился, когда свой первый гонорар в кино актриса потратила на путешествие на Кубу, улетев туда в гордом одиночестве.