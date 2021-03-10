 

Ставка по ипотеке на готовое жилье в Банке ДОМ.РФ стала ниже на 0,4 п.п.

10.03.2021, 17:28, Разное
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Банк ДОМ.РФ принял решение об изменении ипотечных программ в рамках действующих зарплатных проектов. Теперь процентная ставка для новых и старых зарплатных клиентов финучреждения будет снижена на 0,6 процентных пунктов при оформлении соответствующего займа с 10 марта текущего года. Оформить ипотечный договор по сниженной ставке могут все клиенты банка, которые получают заработную плату не его карты. Причем, это условие совсем не зависит от того, в каком из финансовых учреждений обслуживается работодатель клиента
На данный момент ипотека на жилье в стадии строительства вне льготной программы кредитования с государственной поддержкой доступна в ДОМ.РФ по ставке от 6,6% годовых, а рефинансировать ипотечный кредит, взятый в другом финансовом учреждении клиенты могут по ставке от 6,7%. Процентная ставка в рамках жилищного кредита на объекты вторичного рынка составляет не менее 6,8%. Кроме того, банк также снизил ставки при оформлении ипотеки под покупку жилых домов (от 9% годовых) или кредита под залог объекта жилой недвижимости (от 8,3% в год).

Минимальные значения ставок доступны как раз зарплатным клиентам банка, причем, как действующих, так и тех, кто только собирается воспользоваться услугами кредитной организации, при условии внесения единовременной комиссии и дистанционного подтверждения занятости и доходов через выписку из ПФР. Данный документ, к слову, заменяет собой справку НДФЛ-2 вместе с копией трудовой книжки, тем более, клиенты могут заказать его, не выходя из дома, непосредственно обратившись к сотрудникам банка. Будущие держатели зарплатных карт банка ДОМ.РФ оформляют ипотечный кредит по сниженным ставкам при условии перехода на обслуживание по индивидуальному зарплатному проекту на протяжении 3 месяцев.

«Мы приняли решение сосредоточить внимание на стимулировании ипотечного кредитования в рамках наших зарплатных проектов. Причем, получить скидку в данном случае могут не только те клиенты, чьи работодатели реализуют с банком комплексные зарплатные проекты, но и любые физлица, которые просто хотят получать зарплату на карту нашего банка», – отметил заместитель главы правления ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Как отметил Литвинов, на данный момент ипотечные ставки в банке являются одними из наиболее привлекательных на российском рынке жилищного кредитования. «В результате текущих изменений отдельные программы становятся еще более доступными, к примеру, минимальная ставка по кредиту на покупку уже готового жилья снизилась на 0,4 процентных пункта», – подытожил банкир.

Кроме снижения ставок в рамках программ ипотечного кредитования, зарплатные клиенты финучреждения могут также рассчитывать на снижение ставок и по потребительским кредитам, ожидает их и приятный бонус в виде увеличенных ставок по депозитам.

Подать заявку на оформление ипотечного кредита в ДОМ.РФ клиенту могут в режиме онлайн по специальной ссылке, причем, примерно 80% решений принимаются сотрудниками банка практически мгновенно. Внесение платежей в рамках договора также осуществляется без необходимости посещать офис и без взимания комиссии – для этого действует специальная цифровая платформа и возможность использовать карту, по которой, кроме всего прочего, предусмотрена программа бонусов, в том числе развитая система кешбэка от 0,5% до 10%.



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