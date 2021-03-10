 

«От диабета до повреждения мозга»: Медики рассказали, какие серьёзные заболевания может вызвать COVID-19

10.03.2021, 17:28, Разное
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Зарубежные медики рассказали, какие серьёзные заболевания может вызвать COVID-19. Среди них – сахарный диабет, потеря слуха и даже повреждение мозга.
Эксперты, проанализировав несколько тысяч клинических случаев, отметили, что коронавирус спровоцировал у инфицированных SARS-CoV-2 серьёзные проблемы со здоровьем. Было выявлено, что коронавирусная инфекция может напрямую вызвать повреждение поджелудочной железы, что приводит к сахарному диабету. Десятки тысяч людей страдали от «длительного коронавируса», когда иммунная система атакует организм. Это проявляется усталостью и одышкой, мышечными болями, сердцебиением и депрессией. Данные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после первичного инфицирования.

Аутоиммунные заболевания – не единственное долгосрочное осложнение коронавирусной инфекции. Исследователи, получив новые данные, отмечают, что ковид наносит вред не только лёгким, но и сердцу, почкам, суставам, мозгу и даже глазам. Также люди жаловались на свист в ушах и необратимо повреждённый слух. У многих пациентов ухудшение слуха началось через несколько месяцев после выписки из больницы.

В ходе других исследований было выявлено, что у одного из десяти выживших после ковида наблюдается нарушение функции печени. Это происходит не только у пожилых, но и среди молодых людей.

Источник: www.dailymail.co.uk



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