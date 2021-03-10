 

Названы сроки запуска производства вакцины «Спутник V» в Иране

10.03.2021, 17:08, Новости дня
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Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет запущено в Иране до 21 марта, сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Исламской республики Киануша Джаханпура.

«Совместное производство вакцины «Спутник V» будет запущено до конца текущего года (согласно иранскому календарю, год заканчивается 20 или 21 марта – прим. ВЗГЛЯД.)», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Джаханпура, в течение не более чем двух месяцев после начала производства предполагается поставить препарат на рынок. «Таким образом, за 1400 год [по иранскому календарю] будет произведено и введено в эксплуатацию от 36 до 40 млн доз вакцины», – добавил представитель ведомства.

Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране.

Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».



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