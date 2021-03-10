 

У московского повара с мировым именем отняли награды за плоскогубцы в «Каше из топора»

10.03.2021, 16:51, Разное
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На церемонии награждения ежегодной кулинарной премии «Золотое блюдо» в Париже московского повара Антона Викторенко лишили международных наград за плоскогубцы в классической «Каше из топора».

Нововведение было сильно раскритиковано кулинарными экспертами всего мира.

– Вопиющий случай надругательства над славянской и русской традицией. Куда смотрит президент Путин? – выразил негодование эксперт из ФРГ Герман Штольцберг.

– Это же надо было додуматься! Плоскогубцы! Топор придавал пикантности всей каше. Обух, лезвие, топорище – важнейшие части блюда на одном уровне с пшенной крупой, – поддержал коллегу португалец Себастьян Дельпьяно.

– Надо проверить его на допинг. Такой бред можно было придумать только под мельдонием, – заявил американский специалист Боб Роджерс.

Несмотря на то что в крови Викторенко не нашли следов допинга, у его ресторана уже отняли недавно заработанную звезду «Мишлен» и все остальные награды, общей стоимостью около 80 тысяч долларов. Вырученные средства пошли в французский фонд помощи жертв кибербуллинга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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