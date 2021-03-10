Горе лукавое

10.03.2021, 16:50, Разное

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Лукашенко для Москвы, конечно, не подарок, но при нем Беларусь точно не станет членом НАТО.

Москва после некоторых сомнений прошлым летом, когда режим Александра Лукашенко зашатался под давлением массовых протестов, все же решила его всячески поддержать. То есть самого-то Лукашенко во властных структурах РФ откровенно не любят и не доверяют ему ни в чем, но альтернатива, скажем, с заменой его на Светлану Тихановскую, которая, по мнению многих в самой Беларуси и за ее пределами, победила на президентских выборах 9 августа 2020-го, кажется намного хуже.

Фото: Reuters

Мол, будут новые выборы с непредсказуемым исходом, демонтаж полицейского государства, дестабилизация и демократизация, и это все настолько ужасно, что лучше совсем не надо. Тихановская и ее советник (представитель) по иностранным делам, кадровый белорусский дипломат Валерий Ковалевский, утверждают, что неоднократно пытались установить какие-либо, пусть неофициальные, контакты «с Кремлем», но ничего не вышло. Что бы Тихановская и ее соратники ни говорили о будущей демократической Беларуси, которая сохранит близкие отношения с путинской РФ, в Москве им никто не верит. В условиях нарастающего военного и политического противостояния с Западом тут видят только одно: неизбежное, в случае падения Лукашенко, продвижение баз НАТО и «танков» с польской границы на Буге на восток за Днепр, к Могилеву и Орше, к порогу Смоленска. Так и до Москвы недалеко.

Остается терпеть Лукашенко, но это нелегко.

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Даже в нарастающей международной изоляции белорусский правитель не стал сговорчивее.

Продолжает публично отвергать любые разговоры об интеграции Беларуси и РФ в единое, а не фиктивное союзное государство, как «глупые» и «абсолютно ненужные». Конечно, эти его высказывания, прежде всего, попытка объединения расколотого белорусского общества на патриотической основе, чтобы ослабить оппозицию. Но ведь он и вправду воссоединяться никак не намерен, и непонятно, что нашим начальникам с этим делать.

Договориться с Лукашенко по экономическим вопросам также непросто. Режиму в Минске для стабилизации срочно нужны деньги, и добывать их готовы где придется. Например, российскую нефть через Беларусь прокачивает УП «Запад-Транснефтепродукт», которое вместе с трубопроводами и прочим имуществом принадлежит российской госмонополии ПАО «Транснефть». Минск попытался в 2021-м резко (почти на 25%) повысить тариф на прокачку российской нефти через территорию Белоруссии. Москва решительно отказалась, и по действующему соглашению тариф был проиндексирован на 6,7%. В ответ Минск увеличил ставку налога на прибыль с 18% до 50% и ввел экологический сбор, специфически направленный против «Запад-Транснефтепродукта», а белорусские госструктуры, включая местное КГБ и МВД, усилили проверки компании. В «Транснефти» полагают, что «Запад-Транснефтепродукт» ждет скорое разорение и принудительное банкротство, а российские нефтепроводы и прочее имущество в Белоруссии будут национализированы.

Россия и Беларусь — военные союзники. По словам Лукашенко, совместное противостояние НАТО обсуждалось во время саммита с Владимиром Путиным в феврале в Сочи, а в марте министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин на переговорах в Москве договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих в Нижегородской области, где находится самый современный армейский тренировочный полигон, а также в Калининградской области (Россия) и в Гродненской области (Беларусь) — то есть по обе стороны так называемого Сувалкского коридора в сотню с лишним километров, что отделяет калининградский анклав от Беларуси. Он же — единственный сухопутный коридор между Прибалтикой и остальными странами-членами НАТО. Центры совместной подготовки станут символом военной интеграции, но не более того.

Осенью запланированы совместные стратегические учения «Запад–2021» по отражению военной угрозы со стороны НАТО, а прямо сейчас начались тактические совместные тренировки бойцов российских ВДВ и белорусских Сил специальных операций (ССО) сначала в Ульяновской, а потом в Минской областях. На учениях «Запад» в прежние годы белорусы частично мобилизовывали и развертывали немало резервистов, поскольку оборона страны строится на милиционно-мобилизационных принципах, а совместные тренировки ВДВ и ССО в марте 2021-го будут совсем немногочисленные, на несколько сотен человек.

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Лукашенко вряд ли сейчас готов массово призывать и раздавать оружие собственным гражданам-резервистам, поскольку непонятно, куда они могут его повернуть.

Еще Лукашенко предложил вместо возможной российской авиабазы в Беларуси, о которой в последние годы несколько раз заходил разговор между Минском и Москвой, разместить новейшие российские боевые самолеты с новейшим вооружением «на наших базах, и наши ребята будут летать вместе с россиянами». Выглядит это предложение издевательством. Москва типа поставляет и содержит дорогостоящую технику, а реально контролировать ее будет Минск.

Союз с Лукашенко стоит очень дорого, а единственная практическая польза состоит, похоже, в том, что при нем Беларусь никогда не примут в НАТО, даже если вдруг попросится.

В 2020-м Лукашенко еле удержался у власти, но массовые протесты и международная изоляция, видимо, только усилили позиции Минска в бесконечном торге с Москвой. Сейчас опять не время пытаться приструнить несговорчивого союзника: началась эскалация конфликта в Донбассе, и нарастает воинственная риторика по обе стороны линии фронта. Все больше разговоров в Москве и в Киеве о возможной «большой войне» к маю, когда подсохнут поля и грунтовые дороги после весенней распутицы. В такой ситуации никакая дестабилизация любого свойства в Беларуси недопустима. Лукашенко понимает это лучше всех и ведет себя соответственно. Какое союзное государство — таков и союзник.

Павел Фельгенгауэр

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