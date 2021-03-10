Китай предложил России объединить усилия в борьбе с «цветными революциями»

10.03.2021, 16:48, Новости дня

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Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И заявил, что Москва и Пекин должны совместно бороться против «цветных революций», а также поддерживать свой суверенитет и политическую безопасность. Как передаёт глава МИД КНР добавил, что странам необходимо выстроить модель стратегического взаимного доверия, твёрдо поддерживать друг друга в отстаивании ключевых интересов и бороться со всеми видами дезинформации.



Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и РФ должны совместно бороться против «цветных революций» и распространения дезинформации, а также поддерживать свой суверенитет и политическую безопасность. Как передаёт South China Morning Post, выступая перед репортёрами в воскресенье на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей Ван И сказал, что Китай и РФ должны выстроить модель поддержки друг друга.

«Мы должны выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твёрдо поддерживать друг друга в отстаивании ключевых интересов, объединить усилия против «цветных революций» и бороться со всеми видами дезинформации», — заявил Ван И.

По словам экспертов, Китай считает такое сотрудничество с Россией крайне важным, потому что и Пекину, и Москве сейчас приходится реагировать на растущие угрозы «цветных революций», а также на их влияние в Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, где у этих двух соседей есть общие стратегические интересы и планы развития.

Как напоминает издание, «цветными революциями» называют восстания, которые произошли в восточноевропейских странах в начале 2000-х годов, а также движения в Азии и на Ближнем Востоке. Руководство Коммунистической партии Китая открыто высказывалось против влияния этих революций и призывало членов партии быть начеку и сохранять верность партии.

По словам У Хунвэй, научного сотрудника Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Академии общественных наук КНР, и Пекин, и Москва считают, что революции в Восточной Европе спровоцировали враждебно настроенные западные силы.

«Китаю и РФ необходимо работать сообща, чтобы реагировать на угрозу «цветных революций», — особенно против западных стран, которые хотели свергнуть легитимные режимы в двух наших странах посредством мобилизации оппозиционных сил и посредством уличных протестов», — говорит У Хунвэй.

Призыв Вана И прозвучал вскоре после того, как Соединённые Штаты объявили о введении против РФ новых санкций из-за Алексея Навального. Кроме того, США и Евросоюз осудили «непропорциональное применение силы» российскими властями. В ответ представители Министерства иностранных дел РФ назвали это «грубым вмешательством» со стороны Соединённых Штатов.

Пекин также обвинил западные силы, в первую очередь США, в оказании поддержки протестующим Гонконга, которые в 2019 году выступили против закона об экстрадиции.

Вопрос об объединении усилий в борьбе против «цветных революций» совместно с другими странами, включая Россию, был поднят китайской стороной ещё во время встречи совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла в Москве в прошлом году.

В ходе той встречи Ван И заявил, что страны — члены ШОС «никогда не должны позволять внешним силам вмешиваться во внутренние дела стран — членов ШОС, никогда не должны позволять, чтобы «цветные революции» достигали своих целей и чтобы региональный мир и стабильность оказались подорванными».