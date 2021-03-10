“Это слишком”. Фреймут раскритиковала образ принца Гарри во время интервью Уинфри

10.03.2021, 16:42, Новости дня

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Украинская ведущая и коуч по этикету Ольга Фреймут 10 марта в Instagram Stories раскритиковала образ проживающего в США британского принца Гарри, который он продемонстрировал во время интервью с американской ведущей Опрой Уинфри 7 марта в эфире канала CBS.

По мнению Фреймут, принцу Гарри не следовало демонстрировать в кадре часть голой ноги и расстегивать сразу три пуговицы на рубашке. Свои аргументы ведущая опубликовала на фоне снимка принца Гарри, на котором он запечатлен во время разговора с Уинфри.

“Принц бунтует. На фото несколько нарушений этикета. Рубашка: три расстегнутые пуговицы – это слишком. Две максимум. Носки: неприлично показывать голое тело”, – заявила ведущая.

Скриншот: freimutolia / Instagram

Фреймут вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s. На своей странице в Instagram ведущая позиционирует себя как коуча по этикету.

Интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган транслировалось в эфире американского канала CBS 7 марта. В разговоре с журналисткой пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

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