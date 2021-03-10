 

Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки

10.03.2021, 16:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки в России заболело ковидом 9079 человек в 83 регионах России. Клинических проявлений недуга не имели 10,7% выявленных заболевших. От коронавируса вылечилось 13350 россиян. Ковид привел к летальному исходу 466 инфицированных человек

Самое большое число новых случаев заражения выявили в Москве. Там за прошедшие сутки обнаружили еще 1116 зараженных. В Санкт-Петербурге обнаружили 959 новых инфицированных. Тройку рейтинга по количеству новых заболевших замыкает Нижегородская область — там ковид нашли у 378 человек.

В первую десятку регионов также вошли Московская (291 случай), Ростовская (258 случаев), Воронежская (254 случая), Самарская (254 случая), Иркутская (202 случая), Саратовская (172 случая) и Свердловская (150 случаев) области. Постепенно коронавирус в России сдает позиции. В Ненецком и Чукотском автономных округах новых инфицированных ковидом нет.

За все время коронавирусом в России заразилось 4,35 миллиона человек. Полностью выздоровели и покинули лечебницы 3,94 миллиона граждан. Общее количество смертей от ковида достигло значения 90275. По данным официальной статистики, в настоящее время коронавирусом в России заражены 315751 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Работу пожарных в аэропорту Благовещенска сняли на видео

29.12 / ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

21.07 / Ники Минаж беременна

08.12 / Володин призвал депутатов активнее обсуждать законопроекты в комитетах

29.09 / В Android 11 устранили давно устаревшее ограничение, но в приложениях оно ещё используется

27.11 / “40 лет не общался”: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина

25.09 / Мнение: “Коррупция это зло, с которым нужно бороться, но ко мне это не относится”

09.07 / Пугающее бесследное исчезновение на пикнике 4-летней девочки Найлин Маршалл

15.01 / ВШЭ установила 90-процентную квоту при приёме девушек, представителей ЛГБТ и национальных меньшинств

21.12 / Илон Маск назвал биткоин хорошей криптовалютой: Отразится ли это на курсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска