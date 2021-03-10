Володин заведет аккаунты в социальных сетях

10.03.2021, 16:40, Разное

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«Принял решение завести личные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Телеграме», — сказал спикер в общении с журналистами.

Соцсети являются эффективным способом общения с гражданами, пояснил Володин. Он заверил, что будет пользоваться всеми возможностями этих площадок.

Заводить личные аккаунты в популярных западных соцсетях – Facebook, Twitter и Instagram – председатель ГД не намерен. Эти платформы нарушают российское законодательство и права человека, объяснил Володин.

Ранее спикер Госдумы прокомментировал блокировку соцсетью Facebook материалов российских СМИ. Председатель ГД обвинил западную интернет-платформу в нарушении основополагающих прав и свобод граждан. включая права на распространение и получение информации.

Крупные социальные сети нарушают национальное законодательство, указал Володин. “Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал он.