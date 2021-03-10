 

Володин заведет аккаунты в социальных сетях

10.03.2021, 16:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Принял решение завести личные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Телеграме», — сказал спикер в общении с журналистами.

Соцсети являются эффективным способом общения с гражданами, пояснил Володин. Он заверил, что будет пользоваться всеми возможностями этих площадок.

Заводить личные аккаунты в популярных западных соцсетях – Facebook, Twitter и Instagram – председатель ГД не намерен. Эти платформы нарушают российское законодательство и права человека, объяснил Володин.

Ранее спикер Госдумы прокомментировал блокировку соцсетью Facebook материалов российских СМИ. Председатель ГД обвинил западную интернет-платформу в нарушении основополагающих прав и свобод граждан. включая права на распространение и получение информации.

Крупные социальные сети нарушают национальное законодательство, указал Володин. “Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Маскировка НЛО? Наблюдение летающих поездов в Аргентине

08.02 / Ученые нашли связь между ночным освещением и раком щитовидной железы

12.01 / Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2

31.01 / От коронавируса скончался последний гомеопат России

08.03 / Мнение: Почему с приходом СиРОЖИ в Кузбассе началось чёрт-те что?:(

15.09 / Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые за долгое время воссоединились на экране

03.02 / Добровольцы помогли астрофизикам понять источник загадочного гамма-излучения

17.09 / Тренер по фейсбилдингу рассказала, как сделать лицо добрым

31.07 / Мнение: Зачем бойцы «ЧВК Вагнера» летели в Стамбул?

11.11 / В Германии медбрат специально травил пациентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска