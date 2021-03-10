Диетолог рассказала о продукте, улучшающем пищеварение и работу мозга

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10.03.2021, 16:38, Разное
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По словам диетолога Синтии Сасс, существует продукт, способный улучшить не только пищеварение, но и работу головного мозга. Речь идет о финиках, которые богаты минералами, витаминами и природными антиоксидантами.
Синтия Сасс рассказала, что употребление фиников помогает в борьбе с различными инфекционными заболеваниями, так как данные плоды содержат антимикробные соединения. Кроме этого, они могут похвастаться противовоспалительным свойством. Благодаря трем финикам в день организм может получить 18% нормы клетчатки. Именно она играет ведущую роль в нормальном функционировании ЖКТ.

Диетолог отметила, что употребление сладких плодов снижает риск сердечно-сосудистых болезней, регулирует сахар и холестерин в крови. Также финики полезны пациентам, которые страдают от болезни Альцгеймера. Дело в том, что полифенолы в их составе оказывают сопротивление окислительному стрессу и борются с воспалительными процессами.

Источник: rsport.ria.ru



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