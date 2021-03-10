За 10 секунд продажи самого дешёвого флагмана на Snapdragon 888 превысили отметку в 15 миллионов долларов

10.03.2021, 16:38, Разное

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Стартовали релизы самого дешевого флагмана, оснащенного процессором Snapdragon 888. Благодаря невысокой стоимости и функциональности, продажи всего за 10 секунд превысили отметку в 15 миллионов долларов.

Новое поколение однокристальной мобильной платформы Snapdragon 888 от является на данный момент самым актуальным в ассортименте компании. Многие производители уже выпустили свои флагманские гаджеты на новом процессоре, однако почти все они получили достаточно высокий ценник. Нарушить сложившуюся тенденцию решился китайский бренд Realme, GT обладает не только мощным и производительным чипсетом, но и стоит менее 500 долларов.

В двух модификациях, представленных на рынке, SoC дополняют модули оперативной памяти в 8 и 12 гигабайт, в зависимости от конфигурации. Также разнится и вместительность флэш-накопителя встроенной памяти, в моделях Realme GT доступны 128 и 256 гигабайт, при этом второй вариант стоит ненамного дороже, 510 долларов. Именно такая ценовая политика позволила корпорации всего за 10 секунд продать огромное количество новых смартфонов, выручка за которые составила свыше 15 миллионов долларов. Предыдущий рекорд принадлежал Meizu 18 с 15-миллионным результатом в 60 секунд.

Кроме мощной начинки Realme GT снабжен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, в то время, как его частота обновления картинки составляет 120 Герц. Есть «на борту» и пара датчиков внешней освещённости, вынесенные на обе панели. Фронтальную и тыльную. Качественный звук обеспечивает набор громких стереодинамиков, поддерживающие технологию Hi-Res Audio. Можно подключить к гаджету и традиционный 3.5-миллиметровый разъём, а также переработанный вибромоторчик.

Для создания фото-видео-контента здесь установлен блок тройной камеры с объективами разрешением в 64 IMX682 от японской Sony), 8 и 2 миллионов точек. Селфи-датчик в 16 мегапикселей вынесен на экран. Долговременную работу флагманскому смартфону обеспечивает объемный аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч, поддерживающий 65-ваттную зарядку.

Источник: www.ixbt.com