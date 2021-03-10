 

Юмористка Светлана Рожкова высказалась о браке Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой

10.03.2021, 16:38, Разное
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Светлана Рожкова прокомментировала отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. По мнению артистки, выбирать, с кем жить, в данном случае может только сам легендарный юморист.
Артистка разговорного жанра Светлана Рожкова приобрела популярность благодаря участию в программе «Смехопанорама». Неизменный ведущий и основатель комик-шоу Евгений Петросян в свое время помог будущей звезде покорить большую сцену. Благодаря этому юмористка стала близким другом знаменитой паре Елены Степаненко и Евгения Петросяна. После романа с ассистенткой Евгений Ваганович развелся с супругой. В законный брак с Татьяной Брухуновой он вступил в конце 2019 года, суд же относительно раздела имущества Петросяна и Степаненко продолжается до сих пор.

Светлана Рожкова высказала свою точку зрения о романе 75-летнего Петросяна и его возлюбленной, которая моложе легенды эстрады на 43 года. Рожкова уверена, что ничего экстраординарного в выборе Петросяна нет, так как это его личная жизнь и его выбор. Если целый ряд артистов изменили свое отношение к Евгению Вагановичу, то Рожкова все так же общается и поддерживает его. Также хорошо она относится и к Брухуновой, не делая из скандальной связи катастрофу. Рожденный в марте минувшего года сын Ваган стал настоящим подарком паре, уверена юмористка.

Стоит отметить, что свою творческую карьеру Светлана Рожкова связала с шоу Регины Дубовицкой, перейдя в него со «Смехопанорамы». Однако после выявления у нее билиарного цирроза печени три года назад она была вынуждена покинуть сцену. Сейчас артистка понемногу возвращается в юмористические передачи и гастрольной деятельности.

Источник: www.popcornnews.ru



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