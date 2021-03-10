 

В ООН заметили снижение уровня потребления табака и алкоголя в России

10.03.2021, 16:18, Новости дня
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В РФ снижается уровень потребления табака и алкоголя, сообщил руководитель рабочей группы ООН по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала, отметив, что данный показатель можно сравнить с уровнем времен после распада СССР.

По его словам, РФ – это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. «Например, в РФ снижается уровень использования табака и алкоголя. Мы можем сравнить нынешний уровень зависимости среди молодежи от табака и алкоголя с уровнем сразу после распада Советского Союза», – сказал Банатвала в ходе дискуссии клуба «Валдай» – «Не ковидом единым: международное признание опыта РФ в борьбе с неинфекционными заболеваниями», передает РИА «Новости».

Россия также использует свой внутренний опыт, чтобы помочь другими странам, через ООН и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), добавил он.

В декабре были установлены самые пьющие и курящие регионы России. По данным исследования, в Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Бурятии и Амурской области наблюдается наибольшая склонность к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов.



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