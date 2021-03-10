Пожар в дата-центре вызвал сбои в интернете по всей Европе

10.03.2021, 16:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Страсбурге загорелся облачный хостинг компании OVHcloud, что привело к сбоям в Сети по всей Франции, сообщили местные СМИ.

Пожар начался в ночь на среду, к прибытию пожарных огонь охватил все пятиэтажное здание, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Dernieres Nouvelles d’Alsace (DNA).

Отмечается, что возгорание уничтожило все находящиеся в здании сервера.

Утром в среду сообщалось о сбоях в работе разных сайтов, которые хранили данные в страсбургском хостинге, по данным портала, сбои произошли у нескольких тысяч ресурсов в самых разных точках планеты.

В результате пожара из строя вышли сайты городов Шербур и Виши, сайт аэропорта Страсбурга, страсбургского пивоваренного завода Meteor, парижского пункта бронирования электроскутеров Cityscoot, регбийного клуба Clermont-Ferrand, музейного центра Помпиду и сайт правительственной информации data.gouv.fr.

Также возгорание сказалось на работе сайтов в Германии, Италии, Испании, Польше и Турции.

Компания OVH начала работу в 1999 году, она предоставляет услуги облачного хостинга с начала 2010-х годов, в ней насчитывается порядка 2,5 тыс. сотрудников, обслуживающих свыше 30 дата-центров по всему миру.

Ранее в среду в РФ произошли сбои в работе Google, «Яндекса», YouTube и МТС.

До этого сообщалось о сбоях при загрузке сайтов Кремля, российского правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу.

В Минцифры поясняли, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора.