 

Зара, Елена Крыгина и другие гости вечеринки Виктории Шеляговой в честь Масленицы

10.03.2021, 16:04, Разное
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На этой неделе повод для праздника найти несложно: в начале был Международный женский день, а во все остальные дни идет Масленица. Как раз в честь последнего решила провести особенное мероприятие Виктория Шелягова. Она пригласила своих знаменитых друзей в пространство “Дом Фарфора” на Неглинной улице и не только угостила их блинами, но и устроила настоящее представление. Оценить уровень фантазии и гостеприимства Виктории пришли Зара, Ирина Зарькова, Ян Яновский, Катя Мухина, Юлия и Алиса Рубан, Игорь Миркурбанов, Константин и Ольга Андрикопулос, Артем Кривда, Инга Берман, Евгений Заболотный, Елена Крыгина и другие.

Виктория ШеляговаЗараЕлена КрыгинаЮлия и Алиса РубанОльга и Константин АндрикопулосВиктория Шелягова и Ян ЯновскийИгорь Миркурбанов

У самого входа гостей встречал боярин в русском национальном костюме, который по старой традиции приветствовал гостей, надевал на них большую связку баранок и приглашал пройти в просторное лобби, полностью посвященное русской тематике. В дальнем укромном зале, украшенном в исконно-русском стиле, гостей ждал фуршет — угощали русскими блинами с различными начинками от сети кафе “Бояре”, и, конечно, не обошлось без самоваров: один с крепким чаем, а второй с еще более согревающим и невероятно ароматным ARARAT-чаем. Также гостям было предложено насладиться фольклорной живой музыкой и в лучших традициях проводить зиму.

Светлана РодинаИнга БерманИрина ЗарьковаАртем КривдаВиктория Шелягова и Евгений Заболотный



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