Вместо свалки «Вести» выяснили, как Украину заполоняет автомобильная рухлядь

10.03.2021, 15:58, Новости дня

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Поскольку новые автомобили не всем украинцам по карману, жители страны начали покупать преимущественно подержанные машины. Как пишут «Вести», в результате украинские дороги наводняются авто, мягко говоря, не первой свежести. При этом автопроизводство на самой Украине за прошлый год сократилось более чем на четверть.



Reuters

Из-за того что новые машины не всем по карману, украинцы самым активным образом раскупают подержанные автомобили, в результате чего украинские дороги наводняются авто, мягко говоря, не первой свежести. Как пишут «Вести», по данным Ассоциации автопроизводителей Украины, в январе-феврале было зарегистрировано 53 тыс. авто, что в 4,4 раза больше, чем год назад. Только в январе номерные знаки получили 25,6 тыс. машин с пробегом, ввезённых из-за рубежа, что в 4,5 раза больше, чем новых.

Как отмечает издание, на Украину за прошлый месяц импортировали 33,7 тыс. легковых авто, 81% из которых — секонд-хенд. При этом автопроизводство в самой стране за прошлый год сократилось более чем на четверть.

Как рассказал «Вестям» таможенный брокер Василий Лисица, в прошлом году значительно вырос поток импортных автомобилей, причём не столько из Европы, как было раньше, сколько из США.

«Если брать в процентном соотношении, то сегодня основной спрос украинцев — на «битки» из США. Их покупка на аукционе, доставка и растаможка обходятся намного дешевле, чем если завозить авто из Европы. И главное: тачки из Штатов не такие старые, это не та рухлядь, которую покупают в Евросоюзе. В ЕС сегодня сложнее найти нормальный автомобиль — с небольшим пробегом, в хорошем состоянии. Такие из-за коронавируса активно покупают местные», — рассказывает Василий Лисица.

Украинские дилеры-перекупщики в Германии жалуются, что с немцами стало сложнее работать. Они почти ничего не уступают при продаже, поскольку уверены: их автомобиль купят претенденты если не с Украины, то местные.

Заполненные пассажирами трамваи и автобусы серьёзно напугали немцев, и они предпочитают водить собственный автомобиль без риска заражения в период пандемии. В итоге в стране настоящий бум продаж подержанных авто. В проигрыше оказались дилеры по продаже новых автомобилей — их бизнес рухнул в среднем на 20%. А платформа подержанных автомобилей mobile.de, на которой предлагается более 1,3 миллионов машин, недавно сообщила, что б/у авто переходят из рук в руки всё быстрее и быстрее.

Эксперты предполагают, что такая ситуация на авторынке Германии продлится до конца этого года, а уже в следующем немцы будут избавляться от купленных на время карантина б/у автомобилей, и следовательно, они поедут на Украину.

Пока же большой поток авто из Европы Украине не грозит, уверяет «Вести» генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортёров и дилеров Олег Назаренко.

«Из-за того что на наших СТО низкооплачиваемый труд, к нам привозят битые автомобили из Америки. Если там ремонт машины потянет на 4–5 тысяч долларов, то у нас аналогичная работа стоит где-то 300–400 долларов», — говорит он.

Импортёры новых автомобилей бьют в набат — спрос постоянно снижается.

«Более того, импортёры, которые раньше успешно торговали новыми автомобилями, переходят на торговлю и доставку б/у. Некоторые специализируются на машинах из США — привозят, ремонтируют на своих СТО и продают. А некоторые именитые производители, такие как Volvo, стали продавать в своих салонах б/у автомобили с небольшим пробегом, купленные у украинских владельцев. Просто на Украине нет нормальных таможенных ставок, и украинцы стараются ввезти дешёвый автомобиль, чтобы не платить большую сумму за растаможку. Поэтому рынок недорогих бывших в употреблении автомобилей процветает и будет процветать», — прогнозирует «Вестям» автоюрист Иван Казачук.

Только, отмечает издание, украинские дороги не выдерживают.

«Сначала машин на дорогах стало больше из-за карантина, когда остановился общественный транспорт. Потом украинцы стали чаще ездить на своих авто, избегая метро и маршруток. Вот только дороги не выдерживают. Пробок становится больше, город не приспособлен к такому количеству транспорта. Не говоря уже о вредных выхлопах. Киев всё чаще оказывается в лидерах по уровню загрязнения. Нас ожидает ещё больший наплыв авто и, увы, большие экологические проблемы», — говорит «Вестям» автоэксперт Владимир Караваев.