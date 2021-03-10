 

COVID-19 вынудил больницы Парижского региона отменять плановые операции

10.03.2021, 15:58, Новости дня
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Следуя указаниям службы здравоохранения, больницы Парижского региона отменяют и переносят 40% запланированных операций, передаёт France 3. Освободившиеся места переоборудуют под реанимации для больных коронавирусом, число которых во Франции продолжает расти на протяжении нескольких недель.

В этой больнице под Парижем началась гонка со временем. Всё отделение ортопедии переоборудовали за несколько часов.

ПОЛИН ЛЁКУБЛЕ, медсестра в больнице Амбруаз Паре (Нёйи-сюр-Сен): Здесь мы в процессе оборудования будущей реанимации для больных с коронавирусом. Мы подготавливаем оборудование для приёма новых пациентов.

Инструменты для интубации, кровати и, конечно, аппараты искусственной вентиляции лёгких. В этой реанимации смогут принять 12 пациентов с коронавирусом к концу недели, когда прибудет новое подкрепление.

АНН-СОФИ РИШАР, медсестра в больнице Амбруаз Паре (Нёйи-сюр-Сен): Что касается персонала, то, думаю, это будет немного сложно. Мы устанавливаем кровати, но за каждым пациентом стоят врачи днём, ночью и так далее.

Чтобы адаптироваться к ускорению распространения эпидемии, этой больнице пришлось отменить десятки хирургических операций, запланированных на сегодня. В ближайшие часы переносов станет ещё больше.

ПЬЕР СКВАРА, заведующий реанимацией в больнице Амбруаз Паре (Нёйи-сюр-Сен): Нам приходится выбирать. Конечно, мы оказываем неотложную помощь, а симптоматические и функциональные вмешательства откладываем.

Отбирать и откладывать 40 процентов операций, чтобы освободить места в реанимации, — таковы теперь официальные предписания службы здравоохранения Парижского региона: на протяжении нескольких недель число пациентов в реанимации постоянно увеличивалось. Сегодня вечером число таких больных достигло 964, что сравнимо с цифрами прошлой осени. По мнению этого заведующего отделением, существует высокий риск продолжительного переполнения больниц.

ЖАН-ФРАНСУА ТЕ МСИ, заведующий реанимации в больнице Биша: Надо понимать, что каждый больной, которого мы принимаем, проводит по крайней мере две недели в палате интенсивной терапии или даже больше, если это тяжёлый больной.

Предполагается, что такие переносы (операций. — ИноТВ) позволят к концу следующей недели увеличить количество мест в реанимациях с 1150 до 1577 — таким образом врачам в больницах надеются дать возможность для манёвра. 

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.



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