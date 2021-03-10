 

Компании TSMC и Apple объединяют усилия для разработки чипов 2 нм

10.03.2021, 15:56, Новости дня
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Компания Apple объединяет усилия с крупнейшим мировым производителем полупроводниковых изделий TSMC, чтобы создать новейшие чипы по техпроцессу 2 нм.

Как стало известно из компетентных источников, первая партий чипов 2 нм должна сойти с конвейера в 2023 году. При этом будет использовано оборудование, на котором начинается производство по техпроцессу 3 нм.

План состоит в том, чтобы чипы 3 нм массово выпускать в 2003 году, а уже в 2023-м перейти на техпроцесс 2 нм. Эксперты считают, что обе компании вполне могут стать мировыми лидерами во внедрении данной нанотехнологии, которая предоставляет огромные конкурентные преимущества. Другие производители могут значительно отстать в этом вопросе.



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