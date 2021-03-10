 

Компания Fitbit представила фитнес-браслет для детей

10.03.2021, 15:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новую модель фитнес-трекера Ace 3 представили в компании Fitbit. По словам разработчиков, она выходит на рынок с базовой ценой 80 американских долларов. Также специалисты напомнили, что речь идет о третьем поколении этих устройств.

Задача фитнес-браслета – отслеживать основные показатели состояния организма ребенка во время дневной активности и во сне. Устройство предназначено для детей старше трех лет, отмечают разработчики.

От второго поколение гаджет отличается обновленным циферблатом. Улучшена защита от влаги, продлено до восьми суток время автономной работы браслета. Также специалисты компании отмечают, что яркость экрана в данном случае увеличена на 20%. Само же устройство выходит в нескольких вариантах цветового оформления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / На спутниковых снимках эксперты разглядели новую ядерную фабрику КНДР

03.09 / С гормоном любви связаны проблемы пищеварения

28.08 / Компания Lexus обновила рамный внедорожник GX

05.03 / Independent – Европарламент отложил голосование о ратификации сделки по брекситу и грозит Лондону судом

19.10 / Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана потребности в боевиках с Ближнего Востока

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

07.12 / США требуют от уроженцев Южных Курил указывать Японию в качестве места своего рождения

19.01 / В Украину идет потепление до +10 °С – синоптик

10.07 / ВОЗ оценила готовность российской системы здравоохранения ко второй волне COVID-19

05.08 / Умерла мать Коломойского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска