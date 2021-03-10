Компания Fitbit представила фитнес-браслет для детей

10.03.2021, 15:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новую модель фитнес-трекера Ace 3 представили в компании Fitbit. По словам разработчиков, она выходит на рынок с базовой ценой 80 американских долларов. Также специалисты напомнили, что речь идет о третьем поколении этих устройств.

Задача фитнес-браслета – отслеживать основные показатели состояния организма ребенка во время дневной активности и во сне. Устройство предназначено для детей старше трех лет, отмечают разработчики.

От второго поколение гаджет отличается обновленным циферблатом. Улучшена защита от влаги, продлено до восьми суток время автономной работы браслета. Также специалисты компании отмечают, что яркость экрана в данном случае увеличена на 20%. Само же устройство выходит в нескольких вариантах цветового оформления.