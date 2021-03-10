 

НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

10.03.2021, 15:52, Новости дня
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на городского голову Львова Андрея Садового 14 админпротоколов по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба НАПК.

26 протоколов составлены также на бывшего и.о. главы налоговой службы в Черновицкой области, восемь – на старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции, 26 – на бывшего и.о. начальника ГУ налоговой службы в Тернопольской области.

За последние две недели НАПК составило и направило в суд 84 админпротокола. Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении Патриотической партии Украины, Украинской народной партии, партии “Новая политика”, общественного движения Николая Томенко “Родная страна”.

“Был направлен в суд админпротокол в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного Суда Украины в отставке. Протокол составлен в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации должностного лица, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 1 млн грн”, – отметили в релизе.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года. Он одержал победу во втором туре местных выборов, который состоялся 25 ноября 2020 года. Садовый набрал 62,25% голосов, его конкурент от “Европейской солидарности” Олег Синютка получил 37,75% голосов избирателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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