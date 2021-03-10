Государство не может продолжать игнорировать монополию международных платежных систем – эксперт

10.03.2021, 15:52, Новости дня

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Монопольное положение международных платежных систем Mastercard и Visa в Украине настолько очевидно, что государство не может продолжать игнорировать его. Об этом заявил координатор экспертных групп Экспертной экономической платформы Олег Гетман на своей странице в Facebook.

Он обнародовал данные, которые, по его словам, подтверждают, что тарификация карточных платежных систем для украинского бизнеса не обоснована и нуждается в регуляции со стороны законодательной власти.

“В Украине сложилась ситуация, когда около 70% услуг эквайринга оказывают государственные банки, а в целом их доля на рынке банковских услуг составляет более 50%. В тоже время доля карточных платежных систем Mastercard и Visa составляет 67% и 32% от операций соответственно, они самостоятельно определяют минимальный размер комиссии интерчейндж. Государственные украинские банки вместе с международными платежными системами (Visa и Mastercard) – по сути являются монополистами на этом рынке без какой-либо конкуренции”, – отметил Гетман.

Экономист подчеркнул, что Антимонопольный комитет не обращает внимания на ситуацию, а попытки урегулировать ее административным путем не увенчались успехом.

“Многочисленные попытки регулятора финансового сектора не привели к успешному решению проблемы. В частности, последние заявления заместителя главы НБУ в марте 2020 года о “снижении тарифов на интерчейндж, которое должно быть реализовано административным путем” – не нашли практической реализации. Постановление Кабмина №534, которое предписывало необходимость снижения тарифов на эквайринг, также было проигнорировано”, – подчеркнул эксперт.

Гетман призвал парламентариев внести изменения в ряд законов, чтобы дать Нацбанку полномочия, необходимые для установления справедливых тарифов на использование карточных платежных систем.

“В сложившейся ситуации вмешательство регулятора (НБУ) или законодательного органа является уместным и экономически обоснованным. Например, можно дать НБУ, как мегарегулятору финансового сектора, возможность регулировать тарифы на эквайринг и интерчейндж – принять законопроект №4364 во втором чтении, внести изменения в статью 47 закона Украины про банки и банковскую деятельность и законодательно обязать НБУ в течении трех месяцев проанализировать ситуацию и принять необходимые нормативно-правовые акты, которые закрепят обоснованный уровень тарифов эквайринга и комиссии на интерчейндж (с 2022 года) не выше определенного уровня”, – резюмировал координатор Экономической экспертной платформы.

Он выразил надежду, что компромисс в этом вопросе будет найден.

https://www.facebook.com/oleg.getman.54/posts/3754922931281974

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