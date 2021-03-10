Рудьковский написал в ГБР заявление на Семинского, обвиняет его в вымогательстве

10.03.2021, 15:52, Новости дня

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Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский написал в Госбюро расследований заявление на бывшего главу компании “Нефтегаздобыча”, нардепа от “Слуги народа” Олега Семинского. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил адвокат Рудьковского Николай Катеринчук.

Он также предоставил редакции фото заявления.

В документе Рудьковский обвиняет Семинского в вымогательстве. Он пишет, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании.

С такими требованиями Семинский обращался к Рудьковскому, заверяет экс-министр в своем заявлении.

“Рудьковский, отвечая на требования Семинского, заявил ему, что тот является лишь наемным работником в “Нефтегаздобыче”, за свою работу получает зарплату, и насколько известно Рудьковскому, акционеры не собираются передавать ему долю в компании, так как для этого нет никаких правовых оснований”, – говорится в документе.

Согласно тексту заявления, Рудьковский тогда предложил Семинскому “поискать работу в месте, где ему будут платить больше”, если его не устраивают такие условия. Тогдашний руководитель компании, по версии экс-министра, настаивал на своем. В 2012 году Семинского похитили.

В 2018 году он несколько раз встречался с Рудьковским и требовал, чтобы на него переоформили 10% в уставном капитале компании.

“В противном случае Семинский угрожал заявить, что в его похищении виновен Рудьковский. После отказа Рудьковским выполнить противоправные требования Семинский выполняет угрозы и в рамках уголовного производства №12012000000000077 от 23.11.2012 заявляет, что в его похищении виновен Рудьковский”, – сказано в заявлении.

Экс-министр считает, что в действиях Семинского есть признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил Катеринчук, в ГБР сегодня зарегистрировали заявление его клиента.

Фото предоставлено Николаем Катеринчуком

Фото предоставлено Николаем Катеринчуком

В интервью “Украинской правде” Семинский заявлял, что “Нефтегаздобыча” создавалась на условиях принадлежности ему 10% акций ее уставного фонда. Эта договоренность была “понятийной” (не зафиксированной документами). Держателем своего пакета акций Семинский называл Рудьковского.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках.

Рудьковский в комментарии “РБК-Украина” говорил, что сразу после исчезновения Семинского в 2012 году лично пошел в МВД с просьбой подключить все ресурсы для его поиска, но тогда ему предложили “подождать недельку” и пришлось обращаться к главе МВД, чтобы поиски начались.

По данным следствия, бывшего главу “Нефтегаздобычи” удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме $200 млн. Заказчиком следователи считают Рудьковского. Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления “Нефтегаздобычи”.

В рамках производства пяти лицам, включая предполагаемого заказчика, сообщили о подозрении в причастности к преступлениям по ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Сам экс-министр рассказал в этот день в Facebook, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем рождения. В феврале он сообщал, что находился в Украине в течение последнего года и следователи ни разу не вызвали его на допрос. По его словам, “распространение недостоверной информации” началось, когда он покинул территорию Украины для отдыха. Рудьковский тогда пообещал в кратчайшие сроки вернуться в Украину и ответить на любые вопросы как СМИ, так и правоохранительных органов.

7 марта Рудьковский рассказал, что написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором снова заявил о своей невиновности по этому делу. В этом письме Рудьковский сообщил, что 5 марта в 11.00 Семинский вместе с заместителем генпрокурора и еще одним нардепом от “Слуги народа” были у президента Украины Владимира Зеленского и обсуждали с ним уголовное производство.

В 2018 году Рудьковского задержали в Москве: он находился в розыске в РФ за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске. 9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил украинца к двум годам колонии. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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