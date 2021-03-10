Кабмин уволил главу Госрыбхозяйства и назначил заместителей глав двух ОГА

10.03.2021, 15:52, Новости дня

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Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 10 марта, сделал ряд кадровых перестановок, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Вопросов по перечню кадров у министров во время заседания не возникло.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан Василий Мокан уточнил в Facebook, что министры уволили с должности главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Анну Чуклину по соглашению сторон. Кроме нее от занимаемой должности по собственному желанию освободили замглавы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксану Мовчан. Кабмин 4 декабря назначил ее исполняющим обязанности руководителя НСЗУ.

https://www.facebook.com/Mokan.Vasyl/posts/506194824106828

Кабмин назначил на должность первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Олега Баздуганова, который до этого был исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Министры также согласовали назначение Александра Пацкана заместителем главы Закарпатской ОГА, а Владимира Шустова – первым заместителем председателя Запорожской ОГА.

По информации издания “Закарпаття онлайн”, Пацкан до назначения на должность замглавы Закарпатской ОГА занимал должность председателя Хустского районного совета. Шустов является сотрудником Запорожской областной прокуратуры, отметило запорожский городской сайт “061”. В прокуратуре он возглавляет отдел процессуального руководства досудебными расследованиями, которые проводит мелитопольское управление Госбюро расследований. До этого Шустов работал заместителем руководителя Токмакской местной прокуратуры.

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