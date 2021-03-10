В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО

10.03.2021, 15:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В акваторию Одесского морского порта сегодня зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины “АрмияИнформ”.

Флагман группы – турецкий учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий Ayvalik, испанский Tajo и румынский Lupu Dinescu. Командир отряда – капитан первого ранга Юсуф Карагюлле

Отмечается, что все корабли пришвартовались у одного из причалов Одесского морвокзала.

Во время визита планируется проведение протокольной встречи представителей группы с командованием украинского флота, а также совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря.

Граждане посетить иностранные военные корабли не смогут из-за противоэпидемических мероприятий.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО – одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и нескольких минных тральщиков. Цель группы – поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

Группа непосредственно подчинена Объединенному командованию вооруженных сил НАТО (Неаполь).

В этом году в Черное море заходили американские эсминцы Donald Cook, Porter и военный танкер Laramie. Проведя учения и патрулирование, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.

—