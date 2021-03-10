При пожаре на Кубани погибла мать с детьми

10.03.2021, 15:50, Разное

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В квартире одного из домов в Краснодарском крае произошел пожар. Прибывшие на пепелище спасатели обнаружили трех погибших, передает телеканал “360”. В огне погибли мать и двое ее родных детей. Молодой человек 26 лет с ожогами попал в больницу. Уже объявлены предварительные данные о причинах трагедии. Эксперты считают, что пожар мог возникнуть при неосторожном обращении с огнем при курении.