Ольга Бузова заявила, что ее вдохновляют и мотивируют беременные женщины

10.03.2021, 15:48, Разное

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В сторис в своем микроблоге Instagram Ольга Бузова опубликовала забавный ролик с двумя будущими мамами. Поющая телеведущая призналась, что ее вдохновляют и мотивируют беременные женщины.

По словам Ольги Бузовой, она готова любоваться такими позитивными моментами очень долго. Певица неоднократно признавалась, что хотела бы познать радость материнства. Недавно она отметила свое 35-летие и считает, что к этому возрасту является достаточно успешной и востребованной артисткой. Однако построить крепкую семью и обзавестись наследниками ей еще не удалось. Недавно она рассталась с рэпером и блогером Давой, которого считала идеальным кандидатом на роль отца.

Подписчики оценили видео, которое обнародовала знаменитость. Многие признались, что также любят наблюдать за беременными женщинами, так как они выглядят нежно и трепетно.

Источник: teleprogramma.pro