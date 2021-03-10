 

Уникальный Oppo Find X3 Pro получил невозможную поверхность и музыку Ханса Циммера

10.03.2021, 15:48, Разное
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Анонсирован уникальный смартфон Oppo Find X3 Pro с инновационным материалом корпуса. Кроме того, новинка получила персональные рингтоны, в качестве которых использована музыка Ханса Циммера.
Свой новый гаджет с интересными характеристиками готов представить китайский бренд Oppo. Find X3 Pro за необычный дизайн уже назвали смартфоном с невозможной поверхностью. Анонс аппарата намечен на 11 марта, причем его гостем станет актер Эдди Редмэйн, лауреат «Оскара», BAFTA и «Золотого глобуса».

Необычный внешний вид девайса обеспечивает задняя панель корпуса, которая полностью состоит из стекла с необычной формой. Причем изгиб листа обеспечивает использование 2 тысяч контрольных точек. Причем уже сейчас можно сделать предварительный заказ устройства не только в Китае, но и в Европе, а также других регионах планеты.

Кроме Эдди Редмэйна, к популяризации смартфона с нестандартной внешностью Oppo привлекла еще одного обладателя премии «Оскар», композитора Ханса Циммера. Именно он написал специально для Oppo Find X3 Pro эксклюзивное музыкальное оформление. Использованная однокристальная платформа, размеры оперативной и встроенной памяти, разрешение камер и остальные подробности относительно уникального девайса китайской компании пока не сообщаются.

Источник: www.ixbt.com



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