Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились в большое романтическое путешествие

10.03.2021, 15:48, Разное

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В микроблоге Instagram Максим Виторган и его 29-летняя возлюбленная Нино Нинидзе рассказывают подписчикам о большом романтическом путешествии, в которое они отправились. География поездки настолько широка, что после посещения Байкала пара оказалась на Мальдивских островах.

Сначала актеры с компанией друзей посетили исторические места Иркутска. После этого отправились на знаменитое озеро, где впечатлились шикарными пейзажами. Однако Максима Виторгана расстроило то, что в данном туристическом месте совершенно не развита инфраструктура. По словам 48-летнего артиста, нет даже нормальных туалетов и никаких условий для путешественников.

В свою очередь, Нино Нинидзе поблагодарила возлюбленного за то, что он так тщательно спланировал поездку. Она назвала экс-супруга Ксении Собчак «самым умным, замечательным и лучшим из людей». Вскоре пара публиковала фото уже с Мальдивских островов, а фолловеры были удивлены быстрым метаморфозам в пейзажах. В теплых краях знаменитостям компанию составил сын актрисы от первого брака.