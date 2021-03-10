Госдума одобрила законопроект о производстве лекарств в аптеках

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10.03.2021, 15:28, Новости дня
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Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который поможет возродить практику изготовления лекарств из субстанций в производственных цехах аптек.

Изменения вносятся в закон «Об обращении лекарственных средств». Проектом предлагается разрешить аптечным организациям, ветеринарным аптечным организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, при производстве лекарственных препаратов использовать лекарственные средства вместо фармацевтических субстанций, а также исключить запрет на изготовление указанными лицам лекарственных препаратов, зарегистрированных в России, передает РИА «Новости».

Идею законопроекта поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. «Это абсолютно правильное решение. В последние годы в РФ был практически сведён на минимум сектор производственных аптек, где присутствовали рецептурно-производственные отделы (РПО)», – рассказал Огуль.

По его данным, еще пять лет назад в стране, по данным Росздравнадзора, оставалось 1221 аптека, способная производить фармпрепараты по рецептам врачей – 3,6% от общего числа аптек. «Их услуги пользовались спросом у пожилых людей, а также родителей, приобретающих препараты с малыми дозировками для детей», – сказал парламентарий.

Он считает, что от отказываться от производства лекарств в аптеках нельзя. «Например, в некоторых странах каждая аптека обязана иметь РПО, что позволяет лечащему врачу создавать более точные рецептуры с расчетом дозировок и сочетаний под потребности конкретного пациента», – заметил он.

Принятие поправок, уверен Огуль, позволит аптечным организациям вновь начать изготавливать лекарственные средства из препаратов, лицензированных на территории России.



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