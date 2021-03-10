Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием

10.03.2021, 15:28, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Александра Зацепина с 95-летием, информирует пресс-служба Кремля.

Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», – говорится в поздравлении главы государства.

Российский лидер отметил, что произведения композитора многие годы звучат в исполнении известных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством.

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. На его счету музыка более чем к 100 фильмам, среди них «Земля Санникова» (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), «Капитан Немо» (1975, Василий Левин), а также к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм»(1967, Федор Хитрук), «Ну, погоди!» (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), «Тайна третьей планеты» (1980, Роман Качанов).

Также Зацепин написал несколько мюзиклов, музыку к спектаклям и другим постановкам, создал ряд инструментальных произведений.

Зацепин – заслуженный деятель искусств РФ (1997), народный артист РФ (2003). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), медалью «За трудовое отличие» (1959).