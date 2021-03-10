Посол РФ в Израиле выразил готовность помочь в поисках останков шпиона Коэна

10.03.2021, 15:28, Новости дня

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Российские дипломаты в Израиле не знают о каких-либо действиях РФ в Сирии по поиску останков казненного более 50 лет назад шпиона Эли Коэна, но Москва готова помочь в поисках при поступлении соответствующего запроса, сообщил российский посол Анатолий Викторов.

«В посольстве нет информации о конкретных мероприятиях наших военных в Сирии, но, в принципе, мы все знаем, что РФ и ее представители в странах региона всегда откликаются на просьбы израильского руководства по решению тех или иных гуманитарных вопросов, в том числе и по поиску останков израильских солдат», – сказал Викторов, передает РИА «Новости».

Посол добавил, что не может подтвердить или опровергнуть, «участвуют ли российские представители по конкретно этому эпизоду». «В принципиальном плане мы всегда готовы пойти на встречу израильским коллегам в решении гуманитарных вопросов», – отметил Викторов.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сообщения СМИ об усилиях при содействии РФ по поиску останков Коэна. Нетаньяху также напомнил, что ранее из Сирии при содействии Москвы были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести и отметил, что это стало результатом его «тесного контакта с президентом РФ Владимиром Путиным».

Коэн прошел подготовку в рядах Моссад для работы в качестве тайного агента в зарубежных странах. Под видом арабского бизнесмена он проник в Сирию. Израильскому разведчику удалось в короткий срок завязать знакомства, подружившись со множеством высших военных чинов и политиков. На протяжении нескольких лет благодаря успешному внедрению Коэн передавал в Израиль ценнейшую информацию стратегической важности. В январе 1965 года сирийской контрразведке удалось засечь сеанс радиосвязи, который Коэн вел из своей квартиры в Дамаске. Его арестовали, после длительного расследования, допросов и пыток Эли Коэн был казнен.

В 2019 году стали появляться сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь шла о передаче тела Эли Коэна. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что особенного он совершил и зачем РФ такое сотрудничество.