 

Мнение: А КОГДА менты в Лучшей В Мире Стране вообще нормально работали?

10.03.2021, 15:22, Разное
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Добрый вечер. Смотрю подборку “Следствия вели” про маньяков и в серии про Михасевича показано, что по его делу осудили 14 человек и одного из них расстреляли, а другой ослеп. А потом, через овердофига лет, сунули только по реабилитационной бумажке в зубы и отфуболили с извинениями. И почему я не удивлён, что менты и тогда, оказывается, ни фига не работали (кстати, и не понесли за этого вообще никакого наказания, тоже ни разу не удивлён)? И когда они вообще тогда нормально работали в Любимой Стране ура-патриотов, спрашивается? И, может, хватит этим самым ура-патриотам тогда уже врать, что, мол, тогда было всё по-другому и кривосудия в то золотое время тоже якобы не было, а в стране правил закон?

Источник: Достало



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