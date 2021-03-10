 

В России предложили ввести налог за использование иностранных соцсетей

10.03.2021, 15:11, Разное
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Минцифры предложило обязать россиян выплачивать ежемесячный налог за использование страниц в иностранных социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok. Нововведение затронет физические и юридические лица, имеющие аккаунты на платформах.

В инициированном ведомством законопроекте возложить ответственность за сбор средств предложено на Федеральную налоговую службу (ФНС). Размер ежемесячной оплаты в зависимости от соцсети будет варьироваться в пределах 150-250 рублей в месяц для физлиц и 250-400 рублей для юрлиц и ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Взимать средства могут в любой удобной для граждан форме: уплата наперёд в отделениях ФНС, МФЦ или специальных терминал, вычет из суммы начисленной заработной платы или пенсии, или при оплате за пользования сетью “Интернет”.

В министерстве добавили, что граждане могут добровольно отказаться от страниц в соцсетях. Для этого нужно удалить свои аккаунты. После чего подать заявление в ФНС и подтвердить факт отказа. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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