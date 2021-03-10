Как выйти замуж за Путина

10.03.2021, 15:10, Разное

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Дыхание праздника: цветы-убийцы на фоне цензуры.

Что может быть омерзительней телевизионных будней с их неутомимой пещерной конспирологией? Только телевизионные праздники, освященные приторными восторгами и поникшими от безысходности тюльпанами. Замена дерьма на зефир происходит молниеносно.

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Еще вчера держава оборонялась от внешних и частично внутренних врагов, а уже сегодня поет-ликует.

Совсем недавно представители тайной и явной полиции запихивали дам в автозаки. И вот они же 8 марта выкладывают на снегу своими мужественными телами всякие ласковые слова. По весне впадает в буйство Общероссийский народный фронт. «Фронтовики» (под неустанным присмотром телекамер) маршируют строем под окнами ветеранов, украшают женщин макияжем, отправляют их на тренажеры, квадроциклы и даже воздушные шары. На пятки изобретательным деятелям ОНФ наступают волонтеры акции «Вам, любимые». Охота на «любимых» (с целью вручения им все тех же утомленных тюльпанов) длится до заката.

Венец женского дня — репортажи типа «Дыхание праздника». Сначала восторженные корреспонденты, внедренные в гущу Рижского рынка, повествуют о чудесной стране. Той, где мужчины на рассвете отправляются за цветами для своих женщин. Колокольчиком лейтмотива звенит преимущество РФ перед Америкой, ведь геям, лесбиянками и прочим трансгендерам чужды подобные благородные порывы. Вскоре, однако, выясняется, что, может, в Америке было бы и лучше.

Ближе к полудню в репортажах зазвучали трагические нотки. Оказывается, импортные цветы (а других почти нет) сплошь заражены всякой мерзостью. Многообразие в недешевых дарах весны насекомых (вперемешку с грибками неведомого происхождения) наполняет сердце тревогой. К перспективной теме ракетой дальнего действия подлетает неизбежная Малышева. Из сюжета о цветах-убийцах она лепит хоррор со сноровкой Хичкока. Ближе к вечеру «дыхание праздника» заставляет вспомнить о синдроме Чейна — Стокса. Что же получается? В телевизоре росгвардейцы с букетами продолжают под грохот военного оркестра настигать дам. А это — в свете нового знания о заморских насекомых — почти диверсия. Мучительно раздумываю над загадками бытия. Почему нельзя развести в эфире два встречных потока? 8 марта повествовать только о цветочном счастье, а 9-го — о его возможных последствиях? Впрочем, телевизор уж точно не то место, где живет логика.

Особо подозрительные граждане посреди всеобщего ликования заметили приметы цензуры на канале ТНТ. Из стендапа звезды «Камеди Клаб» Павла Воли убрали упоминание «дворца Путина» в Геленджике. Означенный Воля — господин в высшей степени осторожный, верноподданнический.

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Упоминание дворца — просто безоценочный знак времени, но и этого оказалось достаточно.

Еще вчера сомнительную стройку века большие каналы перетирали в мельчайших подробностях, а уже сегодня на маленьком канале она вызвала ступор. Логику, напоминаю, не ищем, ее здесь нет. Год назад «Газпром медиа», в чьем ведении находится ТНТ, возглавил Александр Жаров. До этого он служил руководителем Роскомнадзора, так что бдительности ему не занимать. Жаров уже изъял из эфира «Слугу народа» с Зеленским, забыв, что фильм крутится на разных платформах последние лет пять. Затем обрезанию подверглись эпизоды сериала «Эпидемия». Страшную крамолу Жаров усмотрел также в шоу «Однажды в России», где засветилась пародия на Соловьева-Разбойникова. К сожалению, это не лучшее сочинение талантливого ведущего Азамата Мусагалиева. Он давно в своей программе наблюдает за «самым выносливым патриотом России. Тот может четыре часа любить Россию в интернете, а потом еще три часа на ТВ». И все ничего, программа исправно появлялась на экране. Но тень экс-главы Роскомнадзора своими крылами накрыла и это достаточно безобидное шоу.

Стоп! Тут я с Жаровым почти солидарна — нечего замахиваться на святое. Соловьев вместе с Киселевым и Зарубиным образуют незыблемую державную триаду. (Только они в праздничные дни выдерживают конкуренцию с цветами-убийцами и нашествием Киркорова-Баскова.) Всё убрали из сетки вещания веселья ради, а этих троих политических оракулов оставили. Никак без них стране не справиться с потоком жизни. Пусть Соловьев даже Пушкина умудряется цитировать с ошибкой («и милость к падшим пробуждал» — вместо «призывал»), это ничего не меняет в раскладе высших сил.

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В праздничные дни особенно блистал Зарубин. Автор еженедельной оды «Москва. Кремль. Путин» разразился сенсацией.

Он почти снял табу с личной жизни Владимира Владимировича. Год назад в репортаже из Иванова некая девушка сделала Путину предложение. Путин ей не ответил. Теперь Юлия Шилова удостоилась отдельного репортажа. Кокетливо рассказывает о себе: открыта для отношений. Комментарий Зарубина войдет в анналы. Хотя Юлия, размышляет он вслух о главном, и не стала первой леди, у нее все-таки есть фото и видео о разговоре с президентом, а это уже большой успех.

Итак, Зарубин увенчал женский праздник указанием верного пути. Отныне, дамы, не нужны вам ни ОНФ, ни цветы-убийцы, ни квадроциклы. Идите прямо к Путину, фоткайтесь с ним, говорите о своей любви к нему, и будет вам счастье.

Слава Тарощина

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