 

Полностью привитым от COVID американцам разрешили устраивать семейные встречи

10.03.2021, 15:08, Новости дня
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Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США выпустили инструкции для американцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Согласно руководству, они могут встречаться без маски и соблюдения социальной дистанции с членами своей семьи и знакомыми, даже если те не были привиты, но при этом избегать средних или крупных сборищ, передаёт CNBC.

Мы ждали от Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) каких-либо инструкций о том, что теперь в нашей стране могут делать вакцинированные люди. И мы их получили. С подробностями репортёр CNBC Мег Тиррелл.

МЕГ ТИРРЕЛЛ, старший репортёр CNBC по вопросам здравоохранения и науки: Здравствуйте. ЦКЗ выпустили долгожданное руководство для полностью вакцинированных. В первую очередь оно касается дедушек и бабушек. После полного курса вакцинации, по словам ЦКЗ, они могут навещать своих здоровых детей и внуков, даже если те не получили прививку, и при этом не надевать маску и не сохранять социальную дистанцию.

Вот так выглядят эти инструкции. Если вы полностью привиты, то можете встречаться с полностью привитыми людьми внутри помещений без маски или соблюдения социальной дистанции. И раз мы приводим в качестве примера дедушек и бабушек, то вы также можете посещать не получивших вакцину людей, которые входят в группу низкого риска и живут в одном доме, без маски и социальной дистанции. ЦКЗ также говорят, что не нужно соблюдать карантин или проходить тест после контактов с заражёнными, если у вас не проявляются симптомы или вы прошли полный курс вакцинации.

В то же время, исходя из темпов распространения заболевания и вакцинации, ЦКЗ всё ещё призывают людей носить маски и соблюдать дистанцию на встречах с людьми из множества домохозяйств, которые не были привиты. Они просят людей избегать сборища средних и крупных размеров. И если у вас наблюдаются симптомы COVID-19 даже после вакцинации, вы должны пройти тестирование в случае необходимости и изолироваться.

Итак, ребята, когда наступает «полное вакцинирование»? По их словам, спустя две недели после получения второй дозы Pfizer или Moderna, либо спустя две недели после одной прививки Johnson & Johnson.          

Я думаю, ребята, эти инструкции очень обрадуют многих бабушек и дедушек. Но мы ещё посмотрим, какие споры они вызовут сегодня. А их наверняка будет немало. Карл?

Ага. И раз уж мы беседуем с вами, Мег, я бы хотел узнать ваше мнение о поставках. В субботу было вакцинировано 2,9 миллиона человек, а среднее ежедневное число использованных доз составляет 2,2 миллиона. Я читаю, что президент собирается встретиться с директорами Johnson & Johnson и Merck в Белом доме в среду. Движение в этом направлении, судя по всему, также набирает обороты.

МЕГ ТИРРЕЛЛ: Определённо набирает. Хотя, как нам известно, поставки вакцин Johnson & Johnson сталкиваются с небольшими перебоями в этом месяце. Мы не ждём появления новых доз от Johnson & Johnson на этой неделе, но к концу марта их совокупное количество должно составить 20 миллионов. Кроме того, мы знаем, что к концу мая появится достаточно вакцин, чтобы привить всех взрослых американцев.

Так что в ближайшие месяцы мы увидим, как картина начнёт меняться. Но, разумеется, Карл, в разных частях мира ситуация отличается. Среди прочего мы наблюдаем проблему вакцинного национализма, а учитывая распространение новых штаммов, риск продолжит существовать до тех пор, пока все действительно не получат лучшую защиту.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.



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