Защиту Капитолия предложили усилить силами быстрого реагирования и мобильной оградой

10.03.2021, 15:08, Новости дня

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Отставной генерал-лейтенант армии США Рассел Оноре провёл в конгрессе брифинг, основной темой которого стало повышение безопасности на Капитолийском холме после его штурма 6 января. Среди прочего эксперт предложил сформировать в Вашингтоне силы быстрого реагирования и создать мобильную ограду, которую можно было бы быстро возвести в случае необходимости, передаёт MSNBC.

NBC News только что подтвердил информацию о рекомендациях усилить безопасность в Капитолии. С нами на связи оттуда Гарретт Хейк. Гарретт, насколько я поняла, вы ознакомились с черновиком доклада, который членам конгресса вскоре представит отставной генерал-лейтенант Рассел Оноре. О чём там идёт речь?

ГАРРЕТТ ХЕЙК, корреспондент MSNBC на Капитолийском холме: Да. Генерал Оноре собирается представить столичную полицию как удручающе недоукомплектованную и неподготовленную. Он заявляет, что 6 января службы правопорядка имели 233 свободные вакансии, которые необходимо немедленно заполнить.

По его словам, им нужно нанять ещё порядка 350 сотрудников. Они должны заняться сбором оперативно-разыскной информации. Он считает, что нужно увеличить количество подразделений по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств. На его взгляд, местным правоохранительным органам может понадобиться конная полиция.

Он также рассказывает о создании постоянных сил быстрого реагирования. Они будут включать местных полицейских или бойцов Национальной гвардии, комбинацию подразделений, которые смогут реагировать на экстренные ситуации в столице страны и прилегающих регионах.

Ещё одна рекомендация касается того, что вызывает большой интерес у жителей Вашингтона, и тех, кто работает на Капитолийском холме, — ограждение. По его словам, нынешнюю ограду вокруг Капитолия невозможно обслуживать. Она слишком большая, слишком дорогая, её слишком трудно охранять.

Он говорит о создании некоей мобильной ограды. Такой ограды, чтобы её можно было быстро возвести в случае необходимости. Она должна получить технологическое оснащение. Систему видеонаблюдения на Капитолийском холме необходимо полностью заменить.

15 страниц довольно подробных рекомендаций о безопасности, с которыми ознакомят членов конгресса сегодня после обеда. Хейли?

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.