 

Защиту Капитолия предложили усилить силами быстрого реагирования и мобильной оградой

10.03.2021, 15:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отставной генерал-лейтенант армии США Рассел Оноре провёл в конгрессе брифинг, основной темой которого стало повышение безопасности на Капитолийском холме после его штурма 6 января. Среди прочего эксперт предложил сформировать в Вашингтоне силы быстрого реагирования и создать мобильную ограду, которую можно было бы быстро возвести в случае необходимости, передаёт MSNBC.

NBC News только что подтвердил информацию о рекомендациях усилить безопасность в Капитолии. С нами на связи оттуда Гарретт Хейк. Гарретт, насколько я поняла, вы ознакомились с черновиком доклада, который членам конгресса вскоре представит отставной генерал-лейтенант Рассел Оноре. О чём там идёт речь?

ГАРРЕТТ ХЕЙК, корреспондент MSNBC на Капитолийском холме: Да. Генерал Оноре собирается представить столичную полицию как удручающе недоукомплектованную и неподготовленную. Он заявляет, что 6 января службы правопорядка имели 233 свободные вакансии, которые необходимо немедленно заполнить.

По его словам, им нужно нанять ещё порядка 350 сотрудников. Они должны заняться сбором оперативно-разыскной информации. Он считает, что нужно увеличить количество подразделений по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств. На его взгляд, местным правоохранительным органам может понадобиться конная полиция.

Он также рассказывает о создании постоянных сил быстрого реагирования. Они будут включать местных полицейских или бойцов Национальной гвардии, комбинацию подразделений, которые смогут реагировать на экстренные ситуации в столице страны и прилегающих регионах.

Ещё одна рекомендация касается того, что вызывает большой интерес у жителей Вашингтона, и тех, кто работает на Капитолийском холме,  ограждение. По его словам, нынешнюю ограду вокруг Капитолия невозможно обслуживать. Она слишком большая, слишком дорогая, её слишком трудно охранять.

Он говорит о создании некоей мобильной ограды. Такой ограды, чтобы её можно было быстро возвести в случае необходимости. Она должна получить технологическое оснащение. Систему видеонаблюдения на Капитолийском холме необходимо полностью заменить.

15 страниц довольно подробных рекомендаций о безопасности, с которыми ознакомят членов конгресса сегодня после обеда. Хейли?

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Названа стоимость проезда по трассе Москва – Казань

29.09 / Аэропорт Хабаровска «заминировали»

06.08 / Лукашенко – украинцам: Я бы воевал за Крым

22.02 / В Кызыле 16 человек пострадали в ДТП

22.01 / Белый дом пригласил на работу программистов зашифрованным письмом

11.09 / Кравчук надеется, что испекция у Шумов состоится через несколько дней

22.01 / Генсек ООН призвал Россию и США ускорить диалог по ДСНВ

04.07 / Водитель легковой машины снес протестующих на трассе в США. Видео

17.09 / Из-за неконструктивной позиции РФ инспекция в Шумах невозможна – представитель Украины в ОБСЕ

02.11 / Лукашенко закручивает гайки. Скоро он начнет погром силовиков – Белковский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска