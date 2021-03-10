Сверхпрочный смартфон Ulefone Armor 11 5G с ночным видением появился в продаже

10.03.2021, 15:06, Новости дня

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Смартфон с высокой степенью защиты от влаги и физических воздействий Ulefone Armor 11 5G уже поступил в продажу. Его можно приобрести за 369 американских долларов.

Как видно из маркировки, гаджет использует сеть беспроводной передачи данных пятого поколения. Кроме того, к его аккумулятору на 5200 мАч прилагается беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

В основу положена однокристальная система MediaTek Dimensity 800 5G. Диагональ экрана – 6,1 дюйма. Объем основной памяти в устройстве составляет 256 Гб, оперативной – 8 Гб. На первых порах производитель установил на новый гаджет операционную систему Android 10, однако ее он в ближайшем будущем обещает обновить до одиннадцатой версии Android.