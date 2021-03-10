Компания Samsung намерена удешевить смартфоны с гибким экраном

10.03.2021, 15:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты говорят о том, что в этом году хитом сезона на рынке электроники станут смартфоны с гибким экраном которые уже появляются в производстве и становятся модными. По предварительным прогнозам, объем продаж таких устройств по всему миру должен вырасти сразу на 128 процентов.

Компания Samsung, обладающая технологиями производства и моделями смартфонов данного класса, решила, не дожидаясь аналогичных шагов конкурентов, снизить цены.

Это необходимо для того, чтобы с самого начала стать лидером рынка, который пока еще не так велик. Вероятно, до конца текущего года удастся продать 5,1 млн смартфонов с гибким экраном. Это не так много на фоне огромного объема продаж обычных мобилок. Но вопрос состоит в том, за какими смартфонами покупатель пойдет в следующем году.