 

Компания Samsung намерена удешевить смартфоны с гибким экраном

10.03.2021, 15:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты говорят о том, что в этом году хитом сезона на рынке электроники станут смартфоны с гибким экраном которые уже появляются в производстве и становятся модными. По предварительным прогнозам, объем продаж таких устройств по всему миру должен вырасти сразу на 128 процентов.

Компания Samsung, обладающая технологиями производства и моделями смартфонов данного класса, решила, не дожидаясь аналогичных шагов конкурентов, снизить цены.

Это необходимо для того, чтобы с самого начала стать лидером рынка, который пока еще не так велик. Вероятно, до конца текущего года удастся продать 5,1 млн смартфонов с гибким экраном. Это не так много на фоне огромного объема продаж обычных мобилок. Но вопрос состоит в том, за какими смартфонами покупатель пойдет в следующем году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Суд оштрафовал депутата от “Слуги народа” из-за конфликта интересов

14.08 / ЦБ ответил на предложение о выпуске 300-рублевой купюры

15.08 / Украина возобновляет авиасообщение с Казахстаном

31.01 / В России проходят акции в поддержку Навального. Видеотрансляция

09.03 / Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции

29.07 / “Пустая трата времени”. Гейтс раскритиковал тестирование на COVID-19 в США

24.10 / Командир батальона «Призрак» погиб в Донбассе

01.09 / Россия часто является самой проблемой, а не частью ее решения – министр обороны Эстонии

02.08 / В Калифорнии из-за пожаров начали эвакуацию тысяч жителей

12.08 / В столице США стрельба стала нормой — но мэра больше беспокоит несоблюдение карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска