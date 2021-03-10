“Я не понимала, почему мы не можем жить отдельно”. Санина рассказала о конфликтах с мужем

10.03.2021, 15:02, Новости дня

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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в интервью передаче “Зірковий шлях”, которая 10 марта вышла в эфире канала “Украина”, заявила, что длительное совместное проживание с родителями мужа ее угнетало.

По словам артистки, из-за этого у нее с супругом возникали конфликты.

“Я не понимала, почему мы не можем жить отдельно. Просто [было] желание стать хозяйкой в своем доме, ходить голой по дому. Почему бы и нет? Какие-то простые вещи, которые невозможны, когда ты живешь с родителями”, – объяснила артистка.

При этом, описывая свои отношение со свекровью и свекром, певица призналась, что ей даже кажется, что они любят ее больше, чем своего сына.

Санина сообщила, что со временем ее семья переехала в свой дом.

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына.

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