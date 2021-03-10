Шмыгаль объяснил рост цен на продукты в Украине монопольным сговором и манипуляциями

10.03.2021, 15:02, Новости дня

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Цены на продукты в Украине увеличиваются из-за попыток монопольных сговоров и манипуляций, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Ускорение инфляции объясняется объективными факторами, однако есть также и попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке, сказал Шмыгаль, комментируя данные Госстата об ускорении инфляции.

“Рост цен [на продукты] происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей. Говорим об увеличении предложения, которое должно сбалансировать цены”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство каждый день оценивает цены на продукты питания, в частности там, где цены растут активнее всего. Снижение НДС для аграриев до 14% никак не повлияет на цены на продукты питания, отметил Новак.

“Уменьшение НДС до 14% произошло в интересах определенных агрохолдингов, а не для всех производителей сельскохозяйственной продукции”, – уверял экономист.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 17 декабря прошлого года закон №1115-IX, который снижает НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот, свиней, молоко, сахарную свеклу, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, рапса и подсолнечника. Как отметили аналитики, закон “способен остановить “скрутки” и вернуть агропроизводство в легальное поле”.

Замминистра финансов Светлана Воробей сообщила, что после снижения НДС до 14% сумма бюджетного возмещения НДС сократится на 13 млрд грн в год.

В инфляционном отчете Национального банка Украины сообщали, что в 2021 году украинская экономика наверстает потери, вызванные пандемией коронавируса. В первой половине 2021 года Нацбанк прогнозирует всплеск инфляции, по итогам года она составит 7%. Причина этого – низкие урожаи в 2020 году, подорожание энергоресурсов и дальнейший рост потребительского спроса. Дополнительным фактором станет повышение минимальной зарплаты (на 20% – в январе, в декабре – еще на 8,3%). В Национальном банке ожидают, что в 2022–2023 годах инфляция в Украине снизится и закрепится на уровне 5%.

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