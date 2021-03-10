В Ивановской области украли гараж весом в три тонны

10.03.2021, 15:00, Разное

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У жительницы Ивановской области злоумышленник похитил гараж весом в 3,5 тонны, передает телеканал “360”. Женщина оценила сумму понесенного ущерба в 100 тысяч рублей. Похитителя удалось быстро обнаружить. Мужчина убедил своего знакомого с краном в том, что гараж принадлежит ему, и попросил помочь сдать ненужную конструкцию на лом. С последней частью он не обманул – после демонтажа гараж действительно отправился на металлолом.