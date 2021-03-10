 

В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского

10.03.2021, 15:00, Разное
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Пресс-секретарь отметил, что российский президент никогда не отказывался от встреч, которые могут принести всем пользу. Дмитрий Песков назвал Владимира Путина “последовательным сторонником диалога” и напомнил, что глава страны приложил немало усилий для решения конфликта на юго-востоке Украины.

По словам Пескова, встреча Путина и Зеленского состоится при одном условии – если Киев выполнит ранее достигнутые договоренности. “В первую очередь мы говорим о минском комплексе мер”, – подчеркнул пресс-секретарь. Отметим, что Украина так и не выполнила ни один из пунктов соглашения.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о готовности лично встретиться с каждым из лидеров “нормандской четверки” по отдельности, в том числе и с Владимиром Путиным. Глава Незалежной пообещал пойти на такой шаг, если совместные переговоры будут отложены. “Я найду формат”, – сказал политик.

В офисе украинского президента также заявили о доработке плана по решению конфликта на юго-востоке страны. Представители Владимира Зеленского уточнили, что идея принадлежит Франции и Германии. Кремль рассказал, что не располагает сведениями об этом проекте.

Многие эксперты усомнились в том, что у Киева действительно есть план по Донбассу. Подробнее – в материале на сайте “Дни.ру”.



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